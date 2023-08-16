«Психологический фактор»: Экс-министр труда Калашников заявил о подорожании сферы услуг
Люди не хотят, чтобы их уровень жизни падал, и они требуют за свои услуги более высокой платы, заявил НСН бывший министр труда Сергей Калашников.
Заслуженный экономист России, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС, экс-министр труда и соцразвития РФ Сергей Калашников в пресс-центре НСН заявил, что из-за психологического фактора люди пытаются не допустить падения уровня жизни за счет ценников.
«Есть неэкономический фактор – психологический. Я не согласен с тем, что ярмарки выходного дня могут спасти российские цены. Не спасут по простой причине. Наверное, все обращали внимание: цены на продукцию, которую выставляют хозяйки вдоль трасс, выше, чем на тех же ярмарках. Хотя тут затрат никаких. Почему? Психологический фактор: дорожает жизнь. А люди не хотят, чтобы их уровень жизни падал, и они требуют за свои услуги более высокой платы. По данным Росстата за январь-июнь, сфера услуг подорожала на 20-30% больше, чем сфера материальная. И это еще до роста доллара. Другими словами, люди хотят ценниками добиться тех же доходов, чтобы были раньше, когда цены были пониже», - сказал собеседник НСН.
Ранее вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодежи, член экспертного совета Государственной Думы по молодежной политики и Ассоциации карьерных консультантов России Гарри Мурадян в беседе с «Радиоточкой НСН» рассказал, в каких профессиональных областях высокие зарплаты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru