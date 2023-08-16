Депутат Госдумы Бессараб назвала ярмарки способом борьбы с подорожанием продуктов

«На сегодняшний день одна из форм борьбы с подорожанием продуктов питания - разрешение сельскохозяйственных ярмарок, разрешение на продажу собственных продуктов. Думаю, когда потребитель начнет голосовать рублем, не нужно будет работать с ритейлерами на тему того, чтобы не включать в цену хотя бы основных продуктов питания валютную составляющую», - сказала собеседница НСН.

Ранее гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло заявил «Радиоточке НСН», что в ближайший месяц подорожают абсолютно все товары, где есть доля импорта.

