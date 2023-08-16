Депутат Госдумы Бессараб назвала ярмарки способом борьбы с подорожанием продуктов

Одна из форм борьбы с подорожанием продуктов питания - разрешение сельскохозяйственных ярмарок, заявила НСН депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в пресс-центре НСН выразила мнение, что открытие сельскохозяйственных ярмарок поможет решить проблему подорожания продуктов.

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«На сегодняшний день одна из форм борьбы с подорожанием продуктов питания - разрешение сельскохозяйственных ярмарок, разрешение на продажу собственных продуктов. Думаю, когда потребитель начнет голосовать рублем, не нужно будет работать с ритейлерами на тему того, чтобы не включать в цену хотя бы основных продуктов питания валютную составляющую», - сказала собеседница НСН.

Ранее гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло заявил «Радиоточке НСН», что в ближайший месяц подорожают абсолютно все товары, где есть доля импорта.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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