Экс-министр труда Калашников предрек повышение цен на импортные товары

«Влияет много факторов, в том числе то, что от роста доллара по отношению к рублю резко повысилась стоимость двух групп товаров. Первая группа – те товары, которые закупаются за границей в валюте. Причем тут есть определенный временной лаг: если доллар начал дорожать месяц назад, то самый большой эффект начнется и будет продолжаться примерно через месяц. То есть лаг в два-три месяца на импортные товары, не только продуктовые, так что повышение всё еще впереди. И второе: по всей технологической цепочке мы не может обеспечить самостоятельность, импортозамещения. Поэтому из-за присутствия импортных деталей, продуктов и прочего в конечной цене продукции она резко повышается. Мы даже хлеб не можем испечь не то что на своем сырье, на своих ингредиентах», - сказал собеседник НСН.

Ранее также стало известно, что производители бытовой техники и электроники начали повышать цены на товары на фоне роста курса иностранных валют. Сообщается, что в среднем стоимость такой продукции вырастет на 10-15%. По прогнозам, в рознице подорожание окажется сильнее, так как продавцы захотят сохранить уровень прибыльности, отмечает «Радиоточка НСН».

