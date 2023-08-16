Экс-министр труда Калашников предрек повышение цен на импортные товары
Повышение цен на импортные товары еще впереди, заявил в пресс-центре НСН бывший министр труда Сергей Калашников.
Заслуженный экономист России, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС, экс-министр труда и соцразвития РФ Сергей Калашников в пресс-центре НСН заявил, что эффект девальвации рубля отразится на ценах импортных товаров в будущем.
«Влияет много факторов, в том числе то, что от роста доллара по отношению к рублю резко повысилась стоимость двух групп товаров. Первая группа – те товары, которые закупаются за границей в валюте. Причем тут есть определенный временной лаг: если доллар начал дорожать месяц назад, то самый большой эффект начнется и будет продолжаться примерно через месяц. То есть лаг в два-три месяца на импортные товары, не только продуктовые, так что повышение всё еще впереди. И второе: по всей технологической цепочке мы не может обеспечить самостоятельность, импортозамещения. Поэтому из-за присутствия импортных деталей, продуктов и прочего в конечной цене продукции она резко повышается. Мы даже хлеб не можем испечь не то что на своем сырье, на своих ингредиентах», - сказал собеседник НСН.
Ранее также стало известно, что производители бытовой техники и электроники начали повышать цены на товары на фоне роста курса иностранных валют. Сообщается, что в среднем стоимость такой продукции вырастет на 10-15%. По прогнозам, в рознице подорожание окажется сильнее, так как продавцы захотят сохранить уровень прибыльности, отмечает «Радиоточка НСН».
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