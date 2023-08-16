Экс-министр труда Калашников: Государство должно помочь населению из-за роста цен
Мы вступаем в череду достаточно сложной экономической и социальной жизни, заявил в пресс-центре НСН бывший министр труда Сергей Калашников.
Заслуженный экономист России, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС, экс-министр труда и соцразвития РФ Сергей Калашников в пресс-центре НСН предрек повышение цен не только на импортные товары на фоне обвала рубля.
«Самое главное: на сегодняшний день возникла определенная тенденция к гонке стоимости продукции. В этом году мы впервые столкнулись с тем, что сезонное падение цен на овощную продукцию состоялось в меньшей степени, чем все прошлые годы. Сейчас пойдет картошка – базовый продукт питания. Боюсь быть плохим пророком, но думаю, что цена на картошку точно повысится, независимо ни от чего, хотя она не в той степени требует импортозамещения, в какой, например, спутники. Думаю, мы вступаем в череду достаточно сложной экономической и социальной жизни», - выразил мнение собеседник НСН.
По его словам, в условиях подорожания товаров правительство должно будет оказать помощь нуждающимся слоям населения.
«Так что возникает вопрос: как будет организована социальная помощь со стороны государства по отношению к наиболее бедным слоям населения. Впереди у нас череда важных выборов, в том числе в 2024 году. Так что думаю, что процесс социальной помощи будет очень избирательным. Многое зависит от правительства, как оно найдет реальные точки обеспечения социальной помощи максимуму населения, а не только отдельным электоральным группам», - отметил Калашников.
Ранее также стало известно, что производители бытовой техники и электроники начали повышать цены на товары на фоне роста курса иностранных валют. Сообщается, что в среднем стоимость такой продукции вырастет на 10-15%. По прогнозам, в рознице подорожание окажется сильнее, так как продавцы захотят сохранить уровень прибыльности, отмечает «Радиоточка НСН».
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