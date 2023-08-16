Депутат Госдумы Бессараб пообещала рост всех зарплат в России
Депутат Госдумы Светлана Бессараб в пресс-центре НСН анонсировала рост пособий, пенсий и зарплат.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в пресс-центре НСН заявила, что работодатели уже готовятся к повышению зарплат.
«Что касается уровня жизни россиян. Сегодня 10 млн россиян с детьми получают пособия на ребенка. Будет ли оно расти – да, будет, все социальные выплаты, включая пенсии, у нас индексируются, и не реже одного раза в год. Что-то будет индексироваться, начиная с 1 января, что-то с 1 февраля 2024 года… Хочу напомнить, что МРОТ вырастет по поручению президента на 18,5%. И уже сегодня все российские компании, бизнес готовятся к этому повышению, потому что невозможно изменить только минимальный оклад, не изменив всего штатного расписания. Будет увеличение по всей тарифной и окладной сетке: не может уборщик получать наравне или больше инженера», - сказала собеседница НСН.
Экс-министр труда Сергей Калашников возразил, что такой зависимости нет: тарифная сетка была отменена в 2004 году, а разряды окладов были только для госслужащих.
Ранее бывший министр внутренних дел Анатолий Куликов заявил «Радиоточке НСН», что массовые увольнения сотрудников МВД связаны с разницей зарплат в силовых ведомствах, судах и прокуратуре.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиян предложили штрафовать за фото и видео с последствиями атак ВСУ
- Казахстан построит новые погранзаставы на границе с Россией
- В Махачкале опознали 13 из 35 погибших после взрыва на АЗС
- Посол Ерхов заявил, что Россия изучает с партнерами альтернативы зерновой сделке
- Минобороны РФ: США готовят новую пандемию
- В Петербурге полиция доставила в военкомат более ста мигрантов
- CNN показал предоставленные СБУ видео ударов дронов по Крымскому мосту
- Тело мужчины нашли в фонтане в центре Екатеринбурга
- Россия уничтожила беспилотник над Крымом
- В военкомате Красноярска объяснили рассылку повесток на мобилизационное предписание
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru