Депутат Госдумы Бессараб пообещала рост всех зарплат в России

«Что касается уровня жизни россиян. Сегодня 10 млн россиян с детьми получают пособия на ребенка. Будет ли оно расти – да, будет, все социальные выплаты, включая пенсии, у нас индексируются, и не реже одного раза в год. Что-то будет индексироваться, начиная с 1 января, что-то с 1 февраля 2024 года… Хочу напомнить, что МРОТ вырастет по поручению президента на 18,5%. И уже сегодня все российские компании, бизнес готовятся к этому повышению, потому что невозможно изменить только минимальный оклад, не изменив всего штатного расписания. Будет увеличение по всей тарифной и окладной сетке: не может уборщик получать наравне или больше инженера», - сказала собеседница НСН.

Экс-министр труда Сергей Калашников возразил, что такой зависимости нет: тарифная сетка была отменена в 2004 году, а разряды окладов были только для госслужащих.



Ранее бывший министр внутренних дел Анатолий Куликов заявил «Радиоточке НСН», что массовые увольнения сотрудников МВД связаны с разницей зарплат в силовых ведомствах, судах и прокуратуре.

