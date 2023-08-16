Депутат Госдумы Бессараб призвала россиян быть осторожнее с кредитами

Сегодня нужно быть особо осторожными в отношении создания новых долгов, заявила НСН депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в пресс-центре НСН призвала россиян быть осторожными с кредитами и накапливанием долгов.

Frank RG: Банки выдали россиянам в июле рекордные 1,53 трлн рублей кредитов

«К сожалению, сегодня россияне в большинстве своем не имеют подушку безопасности. Да, у нас во многих семьях принято откладывать на черный день, но сегодня далеко не все россияне умеют это делать. Я связываю это с развитием доступности легких кредитов в какой-то период времени. Люди просто перестали откладывать средства и разучились это делать. Они начали накапливать ненужные товары, покупки, кредиты. Сегодня нужно быть особо осторожными в отношении создания новых долгов. Необходимо максимально подумать, стоит ли брать такой кредит, стоит ли покупать ту или иную продукцию», - сказала собеседница НСН.

Ранее стало известно, что с выплатой долга не справляется почти треть заемщиков в России, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ДолгиДолги РоссиянКредиты

Горячие новости

Все новости

партнеры