Депутат Госдумы Бессараб призвала россиян быть осторожнее с кредитами
Сегодня нужно быть особо осторожными в отношении создания новых долгов, заявила НСН депутат Госдумы Светлана Бессараб.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в пресс-центре НСН призвала россиян быть осторожными с кредитами и накапливанием долгов.
«К сожалению, сегодня россияне в большинстве своем не имеют подушку безопасности. Да, у нас во многих семьях принято откладывать на черный день, но сегодня далеко не все россияне умеют это делать. Я связываю это с развитием доступности легких кредитов в какой-то период времени. Люди просто перестали откладывать средства и разучились это делать. Они начали накапливать ненужные товары, покупки, кредиты. Сегодня нужно быть особо осторожными в отношении создания новых долгов. Необходимо максимально подумать, стоит ли брать такой кредит, стоит ли покупать ту или иную продукцию», - сказала собеседница НСН.
Ранее стало известно, что с выплатой долга не справляется почти треть заемщиков в России, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru