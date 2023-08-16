Депутат Бессараб предрекла высокую конкуренцию за соискателей на рынке труда

Профсоюзы ожидают повышения социальной эффективности работодателей на основе достаточно высокой конкуренции за специалистов на рынке труда, заявила НСН депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в пресс-центре НСН спрогнозировала высокую конкуренцию за соискателей на рынке труда.

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«Сегодня достаточно благоприятная для работников ситуация создаются на рынке труда. По оценкам статданных и экспертов, у нас уровень безработицы достиг значений ниже допандемийных. В отдельных регионах уровень безработицы снизился значительно. К примеру, на представленное количество вакансий в 4-5 раз меньше заявок по трудоустройству… На ключевых позициях 0,2% безработица. Понятно, что работодатели будут вынуждены корректировать заработные платы под ожидания работников – кстати, не всегда обоснованные. Нам придется повысить и уровень подготовки кадров. Профсоюзы ожидают повышения социальной эффективности работодателей на основе достаточно высокой конкуренции за специалистов на рынке труда», - сказала собеседница НСН.

Ранее вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодежи, член экспертного совета Государственной Думы по молодежной политики и Ассоциации карьерных консультантов России Гарри Мурадян в беседе с «Радиоточкой НСН» рассказал, в каких профессиональных областях высокие зарплаты.

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ФОТО: РИА Новости
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