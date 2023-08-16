Депутат Бессараб предрекла высокую конкуренцию за соискателей на рынке труда

«Сегодня достаточно благоприятная для работников ситуация создаются на рынке труда. По оценкам статданных и экспертов, у нас уровень безработицы достиг значений ниже допандемийных. В отдельных регионах уровень безработицы снизился значительно. К примеру, на представленное количество вакансий в 4-5 раз меньше заявок по трудоустройству… На ключевых позициях 0,2% безработица. Понятно, что работодатели будут вынуждены корректировать заработные платы под ожидания работников – кстати, не всегда обоснованные. Нам придется повысить и уровень подготовки кадров. Профсоюзы ожидают повышения социальной эффективности работодателей на основе достаточно высокой конкуренции за специалистов на рынке труда», - сказала собеседница НСН.

Ранее вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодежи, член экспертного совета Государственной Думы по молодежной политики и Ассоциации карьерных консультантов России Гарри Мурадян в беседе с «Радиоточкой НСН» рассказал, в каких профессиональных областях высокие зарплаты.

