Депутат Госдумы Бессараб: цены на продукты не взлетят из-за обвала рубля

Каких-то особенных повышений цен не планируется, но вместе с тем рынок как всегда реагирует неадекватно, заявила НСН депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в пресс-центре НСН заверила, что цены на продукты не взлетят.

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«Хочу успокоить всех. Каких-то особенных повышений цен не планируется, но вместе с тем рынок как всегда реагирует неадекватно на сообщения о повышении ключевой ставки. Когда есть валютная составляющая в производстве продуктов, это вполне объективно и оправдано. У нас, к сожалению, много сельхозтехники, много сельскохозяйственной продукции производится при включении в себестоимости определенной валютной составляющей», - отметила собеседница НСН.

По ее словам, курс рубля не должен влиять на сезонное подорожание или удешевление продуктов.

«Мы понимаем, что очень сильно зависим от валюты, зависим от укрепления или ослабления курса рубля, но вместе с тем период конца лета - начала осени - период снижения цен на урожаю. Это новый урожай, «борщевой набор» - продукты питания, которые, как правило, дешевеют в этот период. Укрепление или ослабление рубля не должно никак влиять на это», - сказала депутат.

Ранее фракция ЛДПР предложила отменить налог на добавленную стоимость (НДС) на продукты и бутилированную воду с истекающим сроком годности при условии, что их будут бесплатно отдавать населению, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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