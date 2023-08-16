Экс-министр труда Калашников: Повышение ключевой ставки не укрепит рубль

«Повышение ключевой ставки не укрепит рубль. Этот показатель влияет на два параметра: в целом на экономические кредиты, удорожание которых не может положительно влиять на экономику. И второй – повышение ключевой ставки является попыткой задавить инфляцию. Насколько успешная – идут споры. Но все предыдущие попытки ЦБ через повышение ставки подавить инфляцию оказались неэффективными. И сейчас нет никаких предпосылок, кроме лозунгов партии власти, что это повлияет», - сказал собеседник НСН.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб признала, что вопросы к ЦБ есть, но отметила, что в условиях санкций регулятор и правительство «балансируют», как могут.

«Я охотно присоединилась бы к критикам Центробанка, тем более что были вопросы, особенно по части роста цен на товары и услуги. Но инфляция инфляции рознь, и если не проводить сбалансированную политику, то с учетом всего санкционного давления на Россию инфляция уже могла бы составить, по американским оценкам, 200%. Всё-таки усилия ЦБ и финансового блока правительства не на 100% достигают своей цели, но они позволяют балансировать. Могу только посочувствовать руководству ЦБ», - сказала депутат.



Ранее проректор Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра социально-экономических исследований Алексей Зубец в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что повышение ключевой ставки не влияет на курс рубля, который можно существенно укрепить другими инструментами.

