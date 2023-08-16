Экс-министр труда Калашников: Повышение ключевой ставки не укрепит рубль
Все предыдущие попытки ЦБ через повышение ключевой ставки подавить инфляцию оказались неэффективными, заявил НСН бывший министр труда Сергей Калашников.
Заслуженный экономист России, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС, экс-министр труда и соцразвития РФ Сергей Калашников в пресс-центре НСН заявил, что повышение ключевой ставки Банка России не укрепит рубль и не остановит инфляцию.
«Повышение ключевой ставки не укрепит рубль. Этот показатель влияет на два параметра: в целом на экономические кредиты, удорожание которых не может положительно влиять на экономику. И второй – повышение ключевой ставки является попыткой задавить инфляцию. Насколько успешная – идут споры. Но все предыдущие попытки ЦБ через повышение ставки подавить инфляцию оказались неэффективными. И сейчас нет никаких предпосылок, кроме лозунгов партии власти, что это повлияет», - сказал собеседник НСН.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб признала, что вопросы к ЦБ есть, но отметила, что в условиях санкций регулятор и правительство «балансируют», как могут.
«Я охотно присоединилась бы к критикам Центробанка, тем более что были вопросы, особенно по части роста цен на товары и услуги. Но инфляция инфляции рознь, и если не проводить сбалансированную политику, то с учетом всего санкционного давления на Россию инфляция уже могла бы составить, по американским оценкам, 200%. Всё-таки усилия ЦБ и финансового блока правительства не на 100% достигают своей цели, но они позволяют балансировать. Могу только посочувствовать руководству ЦБ», - сказала депутат.
Ранее проректор Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра социально-экономических исследований Алексей Зубец в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что повышение ключевой ставки не влияет на курс рубля, который можно существенно укрепить другими инструментами.
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