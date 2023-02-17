20.02.2023 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Опасные качели. Как отрегулируют безопасность на детских площадках?»

31 января в Екатеринбурге, произошла страшная трагедия - трехлетний ребенок на прогулке в детском саду на детской площадке, зацепившись шарфом на горке получил травмы, задохнувшись. Ребенка реанимировали, но спасти не удалось. Смертность на детских площадках увеличилась в пять раз, утверждают эксперты, а также ежегодно происходят сотни несчастных случаев. По оценкам ОНФ, треть детских площадок сегодня представляет угрозу, так как более 70% объектов, построенных с 2018 по 2021 год в рамках программы ФКГС, требуют капитального ремонта. Генпрокуратуру, Минстрой и Роспотребнадзор просят демонтировать опасные детские площадки в России. В свою очередь законодатели предлагают создать госпрограмму по обновлению таких объектов и ужесточить ответственность за их содержание.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Какие на сегодняшний день существуют стандарты безопасности на детских площадках?

Какие предъявляются технические требования к малым архитектурным формам на детских площадках?

Каковы причины несчастных случаев на детских площадках?

Кто отвечает за безопасность на детских площадках?

Существуют ли меры профилактики детского травматизма?

Участники пресс-конференции:

Буцкая Татьяна Викторовна Первый заместитель председателя комитета государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей;

Первый заместитель председателя комитета государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей; Рыбальченко Сергей Игоревич Председатель комиссии общественной палаты российской федерации по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, генеральный директор АНО «Институт научно-общественной экспертизы;

Председатель комиссии общественной палаты российской федерации по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, генеральный директор АНО «Институт научно-общественной экспертизы; Кузьмин Александр Михайлович Заместитель Руководителя Росстандарта

Заместитель Руководителя Росстандарта Залазаев Максим Борисович Заместитель руководителя Федеральной службы по аккредитации

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



