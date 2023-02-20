Надзирать некому: Росстандарт потерял контроль за производителем

«Мы начали бить тревогу задолго до того, как были приняты поправки в ФЗ №428. Принимать законопроект в таком виде нельзя было! Мы описывали все последствия, которые за этим будут. И это касается не только техрегламента о детских площадках, но и других – техрегламентов о нефти, газе, стройматериалах, о паровых котлах и горелках… Формально производитель несёт ответственность, только надзирать за этим некому. Мы обсудили дорыночный контроль, когда продукция еще не вышла в оборот, обсудили надзор в процессе эксплуатации продукции – это уже Генпрокуратура и Росстандарт… Но выпал процесс, когда можно привлечь к ответственности самого производителя. Понимая, что не можем достучаться, мы провели опрос 50 ассоциаций и получили цифру: 40 трлн рублей продукции в обороте, которая находится без надзора! И получается, что уже 1,5 года вопрос подвешен», - сообщил представитель ведомства.

По его словам, все забыли о надзоре за производителем на федеральном уровне.



«У меня есть доклад Минэкономразвития в аппарат правительства, в котором косвенно говорится: контроль за безопасностью детских площадок после принятия техрегламента осуществлялся исключительно на этапах эксплуатации и в рамках оценки органами местного самоуправления. Просто забыто, что раньше осуществлялся государственный федеральный надзор за производителями,» - добавил Ткаченко.

Представитель Росстандарта отметил заинтересованность различных организаций в проведении проверки органов исполнительной власти.



«Мы напишем в ОП РФ, в РСПП, ТПП, «Деловую Россию» - все они согласились на проведение общественной проверки в отношения деятельности и бездеятельности органов исполнительной власти. Нам предстоит сделать работу над ошибками: упразднение госнадзора должно было быть чем-то осмыслено и мотивировано», - заключил Ткаченко.

Ранее первый заместитель председателя комитета государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН рассказала, что, согласно данным «Общероссийского народного фронта» (ОНФ), смертность на детских площадках увеличилась в пять раз.

