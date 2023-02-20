В Росстандарте заявили, что детские площадки с нарушениями продолжают поставляться
Есть масса конструктивных нарушений аттракционов, в частности отсутствие поручней, такого нельзя допускать, отметил в эфире НСН Александр Кузьмин.
Ряд площадок, по которым были выявлены нарушения, до сих пор продолжают поставляться по федеральному проекту формирования комфортной городской среды (ФКГС), рассказал заместитель руководителя Росстандарта Александр Кузьмин в пресс-центре НСН.
«Те же самые конструктивные нарушения аттракциона… Это отсутствие ограждений, поручней, не по нормативу установленные прутья ограждения, когда ребенок смог просунуть туда голову и не смог вытащить обратно. Это как раз конструктивные элементы, которые нельзя допускать. В регламенте об этом прописано. Была проведена проверка, выявлены нарушения и выдано предписание об устранении нарушений, но каких-то мер воздействия в отношении производителя принять не удалось. Кроме того, ряд площадок, по которым были выявлены нарушения, до сих пор продолжают поставляться по федеральному проекту формирования комфортной городской среды. Каким образом были устранены нарушения, мы контролировать уже не можем, но знаем, что продолжают поставляться», - сказал Кузьмин.
Кузьмин также рассказал, что из-за изменений в ФЗ 248 Росстандарту не приписали контроль за частью технических регламентов по детским площадкам, но не передали его и другим надзорным органам.
По словам экспертов, в законе образовались такие пробелы, что из-за отсутствия уполномоченного надзорного органа даже добросовестные производители не могут ни отозвать, ни отремонтировать бракованные детские площадки.
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