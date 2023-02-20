В Росстандарте назвали плюсы программы отзыва продукции

Он также отметил, что контроль и надзор за детскими площадками не был приписан к Росстандарту, поэтому ряд технических регламентов выпали из-под надзора.

«Вернусь к вопросу о потерянных функциях в части осуществления контроля и надзора за детскими площадками. Данный вопрос возник в связи с принятием 248 закона в рамках реформы о контрольно-надзорной деятельности. Закон был принят и отдельный вид надзора не был приписан Росстандарту. В этой связи ряд технических регламентов выпали из-под надзора. Все не было бы так печально, если бы данный регламент был закреплен за каким-то контрольно-надзорным органом. На сегодняшний день этого не произошло», - резюмировал Кузьмин.

Ранее директор Департамента государственной политики в области технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений Вячеслав Бурмистров в пресс-центре НСН отметил, что требования к детским площадкам в техническом регламенте ЕАЭС прописаны таким образом, чтобы исключить жесткое крепление качелей, во избежание случаев для детей, когда опасно само соприкосновение с качелями.

