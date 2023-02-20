В Росстандарте назвали плюсы программы отзыва продукции
Программа отзыва продукции позволит убирать с детских площадок опасные качели, отметил в эфире НСН Александр Кузьмин.
Программа отзыва продукции позволяет отозвать оборудование детских площадок в том числе и со стадии эксплуатации, рассказал заместитель руководителя Росстандарта Александр Кузьмин в пресс-центре НСН.
«За три с половиной года было проведено 450 проверок. В 52% случаев были выявлены нарушения. Было разработано порядка 40 программ отзыва продукции. Такая программа – это эффективный инструмент реагирования в связи с тем, что ответственность в виде штрафа не решает большое количество проблем. Отзыв продукции с рынка позволяет отозвать данный тип продукции (оборудование детских площадок - ред. НСН) в том числе и со стадии эксплуатации», - сказал Кузьмин.
Он также отметил, что контроль и надзор за детскими площадками не был приписан к Росстандарту, поэтому ряд технических регламентов выпали из-под надзора.
«Вернусь к вопросу о потерянных функциях в части осуществления контроля и надзора за детскими площадками. Данный вопрос возник в связи с принятием 248 закона в рамках реформы о контрольно-надзорной деятельности. Закон был принят и отдельный вид надзора не был приписан Росстандарту. В этой связи ряд технических регламентов выпали из-под надзора. Все не было бы так печально, если бы данный регламент был закреплен за каким-то контрольно-надзорным органом. На сегодняшний день этого не произошло», - резюмировал Кузьмин.
Ранее директор Департамента государственной политики в области технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений Вячеслав Бурмистров в пресс-центре НСН отметил, что требования к детским площадкам в техническом регламенте ЕАЭС прописаны таким образом, чтобы исключить жесткое крепление качелей, во избежание случаев для детей, когда опасно само соприкосновение с качелями.
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