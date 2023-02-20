В Росстандарте заявили о проблемах с отзывом бракованных детских площадок
Любые нарушения техрегламента установки детских площадок решаются отзывом продукции, однако не всегда это может сделать даже добросовестный производитель, рассказал представитель Росстандарта Карен Тадевосян в пресс-центре НСН.
Любые нарушения техрегламента установки детских площадок решаются отзывом продукции, заявил в пресс-центре НСН начальник отдела госнадзора и контроля Управления метрологии, госконтроля и надзора Росстандарта Карен Тадевосян.
«Когда площадка конструктивно опасная по каким-либо причинам - будь то ошибка производителя, нарушающая техрегламент, либо поставка некомплектного оборудования, либо в инструкции по эксплуатации нет требований, которые заложены в техрегламенте - все эти вопросы решаются в рамках программа мероприятий по предотвращению причинения вреда, то есть в рамках отзыва продукции», - отметил представитель Росстандарта.
Также он подчеркнул, что производителю трудно отозвать или отремонтировать свою продукцию из-за отсутствия органов надзора в этой сфере.
«В соответствии со 184 Федеральным законом о техническом регулировании производитель или поставщик, если это иностранный производитель, обязан разработать соответствующие требования, что им нужно сделать, как устранить нарушения, какую-то вкладку в инструкцию по эксплуатации, либо оснастить дополнительным оборудованием - и все это за свой счет. Сейчас, фактически, если производитель добросовестный, хочет он отозвать эту продукцию, то по закону он должен согласовать с органом надзора, а его нет. Получается, что сейчас нет возможности реализовать добросовестному производителю возможность ремонта и отзыва своей продукции», - заключил Тадевосян.
Ранее директор Департамента государственной политики в области технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений Вячеслав Бурмистров в разговоре с НСН рассказал, что требования к детским площадкам в техническом регламенте ЕАЭС прописаны таким образом, чтобы исключить жесткое крепление качелей, во избежание случаев для детей, когда опасно само соприкосновение с качелями.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+12 076 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+8 398 / сут.
- Задержан подозреваемый в отправлении коробки со взрывчаткой жительнице Троицка
- Политолог объяснил, почему Запад считает ближайшие недели решающими в украинском конфликте
- СМИ: США согласовали с РФ визит Байдена в Киев во избежание конфликта
- В Госдуме назвали цель поездки Байдена в Киев
- Брат пострадавшей рассказал о ее состоянии после взрыва коробки в Троицке
- При пожаре в магазине в Подмосковье погибли двое. Видео
- «Потому и одинок»: Киркоров пожалел, что изменял Пугачевой
- В Росаккредитации рассказали про соответствие детских площадок требованиям регламента
- Минобороны: шестеро военных погибли при пожаре в блиндаже в Курской области
- Минобороны России сообщило о крупных потерях ВСУ на двух направлениях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru