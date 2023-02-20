В Росстандарте заявили о проблемах с отзывом бракованных детских площадок

«Когда площадка конструктивно опасная по каким-либо причинам - будь то ошибка производителя, нарушающая техрегламент, либо поставка некомплектного оборудования, либо в инструкции по эксплуатации нет требований, которые заложены в техрегламенте - все эти вопросы решаются в рамках программа мероприятий по предотвращению причинения вреда, то есть в рамках отзыва продукции», - отметил представитель Росстандарта.

Также он подчеркнул, что производителю трудно отозвать или отремонтировать свою продукцию из-за отсутствия органов надзора в этой сфере.

«В соответствии со 184 Федеральным законом о техническом регулировании производитель или поставщик, если это иностранный производитель, обязан разработать соответствующие требования, что им нужно сделать, как устранить нарушения, какую-то вкладку в инструкцию по эксплуатации, либо оснастить дополнительным оборудованием - и все это за свой счет. Сейчас, фактически, если производитель добросовестный, хочет он отозвать эту продукцию, то по закону он должен согласовать с органом надзора, а его нет. Получается, что сейчас нет возможности реализовать добросовестному производителю возможность ремонта и отзыва своей продукции», - заключил Тадевосян.

Ранее директор Департамента государственной политики в области технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений Вячеслав Бурмистров в разговоре с НСН рассказал, что требования к детским площадкам в техническом регламенте ЕАЭС прописаны таким образом, чтобы исключить жесткое крепление качелей, во избежание случаев для детей, когда опасно само соприкосновение с качелями.

