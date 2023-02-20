Буцкая: Смертность на детских площадках увеличилась в пять раз
По данным ОНФ, смертность на детских площадках увеличилась в пять раз, сообщила в пресс-центре НСН первый заместитель председателя комитета государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.
Первый заместитель председателя комитета государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН рассказала, что, согласно данным «Общероссийского народного фронта» (ОНФ), смертность на детских площадках увеличилась в пять раз.
«Эксперты из ОНФ говорят, что смертность на детских площадках увеличилась в пять раз. Ежегодно происходят сотни несчастных случаев. Треть детских площадок, по данным экспертов ОНФ, представляют угрозу, так как более 70% объектов, построенных с 2018 по 2021 год в рамках программы ФКГС (формирование комфортной городской среды - прим. НСН), требуют капительного ремонта», - рассказала Буцкая.
По словам Буцкой, количество детей, которые травмируются на детских площадках страны только растет.
«Мы смотрим отчет уполномоченного по правам ребенка: ситуация улучшилась по ДТП - страдает меньшее количество детей, а количество детей, получающих травмы на детских площадках, растет», - отмечает Буцкая.
Ранее в Госдуме обвинили службы опеки в смертности детей из-за родителей-алкоголиков. Службы опеки должны следить за неблагополучными семьями с детьми и сразу оказывать им помощь, отметила в эфире НСН депутат Светлана Бессараб.
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