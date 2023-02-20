В Росаккредитации рассказали про соответствие детских площадок требованиям регламента

Ввиду действия моратория на проверки, в 2022 году контрольно-надзорной деятельности было меньше, отметил в эфире НСН Максим Залазаев. 

За период действия техрегламента №42 было выдано 2200 сертификатов соответствия детских площадок, из них 1800 продолжают действовать и 400 прекращены, рассказал заместитель руководителя Федеральной службы по аккредитации Максим Залазаев в пресс-центре НСН.

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«За период действия техрегламента №42 выданы 2200 сертификатов, из них 1800 продолжают действовать и 400 прекращены. Органов по сертификации семь, один из них был прекращен Росаккредитацией в 2021 году. Еще пять сертификатов о соответствии были прекращены, потому что были выданы с нарушениями установленного порядка. Ввиду действия моратория на проверки, в 2022 году контрольно-надзорной деятельности было меньше», - сказал Залазаев.

Ранее директор Департамента государственной политики в области технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений Вячеслав Бурмистров в разговоре с НСН отметил, что требования к детским площадкам в техническом регламенте ЕАЭС прописаны таким образом, чтобы исключить жесткое крепление качелей, во избежание случаев для детей, когда опасно само соприкосновение с качелями.

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