В «Совете матерей» сообщили об «отписках» властей по опасным детским площадкам

«Подразделение «Народный контроль» стало неотъемлемой частью работы «Совета матерей». И детские площадки – та самая боль, которая к нам самым большим потоком писем пошла в летний период. И в августе 2022 года мы решили этим заниматься. К нам поступило 1208 обращений со всех уголков России. Проблема затронула почти все регионы нашей страны. Мы сначала стали смотреть площадки, где не был указан производитель, потом – ветхие площадки, опасные для жизни и здоровья детей, и те, где они не установлены. В итоге мы решили заняться площадками, опасными для детей. Сейчас у нас обращения по 312 таким площадкам. И не все нам еще удалось обработать – не везде были указаны точные данные», - сказала Данилевская.

Она отметила, что «Совет матерей» просит у властей регионов, чтобы они устранили опасные элементы на детских площадках. По словам Данилевской, администрации часто ссылаются на то, что территория принадлежит управляющим компаниям.

«На сегодняшний день отправлено 146 писем главам городов. Мы просим, чтобы устранили опасные элементы, которые торчат из земли и могут покалечить наших детей. И вот цифры обратной связи: она получена из 28 городов, из них 21 – это отписки, которые берутся нами на контроль. Зачастую администрация ссылается, что территория принадлежит управляющим компаниям и может произойти нецелевое расходование бюджетных средств. А в 7 городах нас услышали: это Заволжье, Владимир, Гатчина, Спасск-Дальний, Самара, Казань и Феодосия… Хочется, чтобы их было больше, чем семь», - резюмировала Данилевская.

Ранее директор Департамента государственной политики в области технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений Вячеслав Бурмистров в разговоре с НСН отметил, что требования к детским площадкам в техническом регламенте ЕАЭС прописаны таким образом, чтобы исключить жесткое крепление качелей, во избежание случаев для детей, когда опасно само соприкосновение с качелями.

