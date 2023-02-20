Бурмистров рассказал, как регулируются качели в ЕАЭС
Законодательство про обязательные технические требования наднациональное, технические регламенты ЕАЭС распространяются практически на все, отметил в эфире НСН Вячеслав Бурмистров.
Требования к детским площадкам в техническом регламенте ЕАЭС прописаны таким образом, чтобы исключить жесткое крепление качелей, во избежание случаев для детей, когда опасно само соприкосновение с качелями, рассказал директор Департамента государственной политики в области технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений Вячеслав Бурмистров в разговоре с НСН.
«Требования к детским площадкам прописаны таким образом, чтобы исключить жесткое крепление качелей, сделать меньше массу и инерцию во избежание случаев для малышей, когда очень опасно само соприкосновение с качелями. Законодательство про обязательные технические требования наднациональное, технические регламенты ЕАЭС распространяются практически на все, с чем мы с вами имеем дело: продукты питания, автомобили, требования к детским игровым площадкам не являются исключением. Еще в 2017 году был принят технический регламент таможенного союза 042, он вступил в силу с 1 декабря 2021 года», - сказал Бурмистров.
Ранее СМИ со ссылкой на ОНФ сообщили, что треть детских и спортивных площадок в РФ, проверенных активистами, представляют опасность.
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