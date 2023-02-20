«Никому не принадлежат!»: В Генпрокуратуре рассказали о нарушениях при установке детских площадок

«Это существенный, проблемный вопрос. Подтверждением этому являются результаты прокурорских проверок. Если говорить за предыдущие годы, то с 2021 года нами было установлено более 8 тысяч нарушений закона в этой сфере. В связи с этим было принято более 3 тысяч актов прокурорского реагирования – это и представления прокуроров, и возбуждение административных производств, инициирование уголовных преследований виновных лиц – таких было 27», - отметила представитель ведомства.

По её словам, в основном нарушения законодательства в сфере установки детских площадок связаны с допуском к эксплуатации игровых комплексов, которые не отвечают требованиям технических норм.



«Что касается типичных нарушений, которые мы выявляем. Большинство из них касается допущения эксплуатации комплексов и игровых элементов, не отвечающих требованиям технических регламентов, которые впоследствии могут причинить вред здоровью ребенка», - подчеркнула Ребрина.

Также среди проблем детских площадок часто выявляется бесхозность игровых комплексов, что осложняет работу надзорного ведомства.

«Зачастую бывает так, что эти площадки никому не принадлежат. В рамках прокурорского надзора часто выявляются факты бесхозности площадок. Соответственно, когда мы не знаем, кто эксплуатирует эту площадку, мы не можем ни на кого повлиять и понудить привести площадку в надлежащее состояние. Поэтому среди средств и методом прокурорского надзора - понуждение органов местного самоуправления, чтобы эту площадку поставили на учет, привели в соответствующее состояние, чтобы она не навредила никакому ребенку», - заключила Ребрина.

Ранее Первый заместитель председателя комитета государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН рассказала, что, согласно данным «Общероссийского народного фронта» (ОНФ), смертность на детских площадках увеличилась в пять раз.

