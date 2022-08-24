26.08.2022 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция «Опасная экономия: стоит ли останавливаться в хостелах?»

На днях в Подмосковье начались внеплановые проверки хостелов. Провести их решили после пожара в московском хостеле, когда погибли восемь постояльцев. Первые результаты уже опубликованы в СМИ: из 50 проверенных хостелов, расположенных в многоквартирных домах, 44 работают с серьезными нарушениями требований пожарной безопасности. Эксперты сообщают, что 90% подмосковных хостелов нарушают требования пожарной безопасности и многие из них опасны для жизни. Также все чаще стала появляться информация в медиа о том, что трудовые мигранты регулярно гибнут в хостелах, а туристы заезжают в хостелы по ошибке.

Напомним, что с 1 октября 2019 года в России действует «закон Хованской» о запрете хостелов в многоквартирных домах.

Участники пресс-конференции:

Депутат Мосгордумы, руководитель Комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева;

Председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Константин Крохин;

Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Каким образом сегодня регулируется деятельность хостелов?

Какая аудитория чаще всего останавливается в хостелах?

Кто несет ответственность за безопасность постояльцев в хостелах?

На сколько безопасно сегодня останавливаться в хостелах?

Какое будущее ждет хостелы в России?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



