Депутат МГД призвала повысить ответственность за нарушение пожарной безопасности в хостелах
Необходимо серьезно посмотреть на требования и к пожарной безопасности, и к мониторингу состояния этих помещений, отметила в эфире НСН Елена Николаева.
В России необходимо повысить ответственность собственников за нарушение пожарной безопасности в помещениях, которые они сдают под хостел, заявила председатель комиссии Московской городской Думы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева в пресс-центре НСН.
«На мой взгляд, нам сейчас необходимо очень серьезно посмотреть на требования и к пожарной безопасности, и к мониторингу состояния этих помещений, повысить ответственность собственников, занимающихся такого рода деятельностью. И прописать в законодательстве те случаи, которые часто происходят, когда собственники сдают [помещение – прим. НСН] в аренду одному физическому или юридическому лицу, и уже это лицо занимается предпринимательской деятельностью, организовывая хостел. Получается, что как бы нет ответственности собственника, но это не так: по федеральному законодательству он несет ответственность за эксплуатацию имущества», - сказала Николаева.
Ранее Елена Николаева в пресс-центре НСН отмечала, что незаконные хостелы в квартирах в Москве являются основным видом размещения для мигрантов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,3 млн+46 452 / сут.
Умерли
384 тыс.+81 / сут.
Выздоровели
18,4 млн+33 709 / сут.
- СМИ: Наступление ВСУ грозит поражением и потерей территорий
- Стартовали продажи внедорожника Lada Niva Travel'22
- Пророссийские власти Запорожья заявили о невозможности поставлять электроэнергию на Украину
- В МИД назвали неприемлемыми призывы президента Латвии изолировать русских
- В Москве побит температурный рекорд пятидесятилетней давности
- Власти Энергодара сообщили, что Запорожская АЭС работает в штатном режиме
- Мишустин: Запад усиливает санкции против России и Белоруссии
- На Украине заявили об отключении Запорожской АЭС от украинских электросетей
- Азербайджанские военные разместились в Лачине в Нагорном Карабахе
- Район в Новосибирской области возглавил осужденный за браконьерство чиновник
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru