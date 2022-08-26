Депутат МГД призвала повысить ответственность за нарушение пожарной безопасности в хостелах

Необходимо серьезно посмотреть на требования и к пожарной безопасности, и к мониторингу состояния этих помещений, отметила в эфире НСН Елена Николаева. 

В России необходимо повысить ответственность собственников за нарушение пожарной безопасности в помещениях, которые они сдают под хостел, заявила председатель комиссии Московской городской Думы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева в пресс-центре НСН.

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«На мой взгляд, нам сейчас необходимо очень серьезно посмотреть на требования и к пожарной безопасности, и к мониторингу состояния этих помещений, повысить ответственность собственников, занимающихся такого рода деятельностью. И прописать в законодательстве те случаи, которые часто происходят, когда собственники сдают [помещение – прим. НСН] в аренду одному физическому или юридическому лицу, и уже это лицо занимается предпринимательской деятельностью, организовывая хостел. Получается, что как бы нет ответственности собственника, но это не так: по федеральному законодательству он несет ответственность за эксплуатацию имущества», - сказала Николаева.

Ранее Елена Николаева в пресс-центре НСН отмечала, что незаконные хостелы в квартирах в Москве являются основным видом размещения для мигрантов.

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ФОТО: РИА Новости/Руслан Кривобок
ТЕГИ:ХостелРоссия
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