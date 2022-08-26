В ТПП обвинили чиновников в том, что они закрывают глаза на нарушения в хостелах

«Вот на проспекте Вернадского есть нелегальный хостел на техническом этаже, и жители этого дома обращаются во все инстанции. Ссылаясь на постановление правительства об ограничении проверок, все эти органы дают отписки: «Нарушения выявлены, но выдано предостережение. Проверка со взаимодействием с юрлицом запрещена, а не имея возможности проверить, мы не можем выдать предписание». Если два раза предписания не выполняются, то орган пожарного надзора имеет право через суд закрыть хостел на 90 суток. Если не выполняется опять, он имеет право дисквалифицировать руководителя управляющей или эксплуатирующей организации! А здесь жители дома 8 месяцев мучаются и получают отписки. А жилищный инспектор говорит, что его туда просто не пускают! Глава управы удаляет из районного чата всех, кто задает критические вопросы по хостелу. Проблема, что не все руководители местных органов власти и органов надзора понимают опасность размещения хостела в жилых домах», - сказал Крохин.

Ранее председатель комиссии Московской городской Думы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева в пресс-центре НСН предложила повысить ответственность собственников за нарушение пожарной безопасности в помещениях, которые они сдают под хостел.

