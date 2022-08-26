«Шум, грязь и криминал»: Депутат МГД о незаконных хостелах в Москве

«К сожалению, практика показала, что «хостелами» стали называть такие помещения, в том числе жилые, в которых ведется некая предпринимательская деятельность не совсем законно. Если в Санкт-Петербурге и в других регионах хостелы – это всегда синоним дешевого туризма, студенческого туризма, то в Москве сложилось так, что хостелы равно размещению мигрантов. Они приезжают в столицу на длительный срок и находят более дешевые форматы проживания в квартирах, где размещается достаточно большое количество проживающих на специальных устройствах типа нары. И размещение происходит иногда посуточно, а иногда почасово. Это в нашем понимании те хостелы, которые таковыми не являются», - сказала Николаева.

Она напомнила, что размещение хостелов в квартирах запрещено федеральным законом еще с 1 октября 2019 года.

«Напомню, что 1 октября 2019 года вступил в силу федеральный закон о том, чтобы запретить размещение так называемых хостелов в жилых помещениях. Это была вынужденная мера, к нам обращалось огромное количество и москвичей, и жителей других регионов, которые жаловались на то, что в многоквартирных домах при размещении такого рода заведений стали происходить самые неприятные вещи. Я уже не говорю про шум, грязь в подъездах. Вопросы доходили и до вопросов безопасности: нарушалась пожарная безопасность, были случаи, связанные с криминальными элементами», - указала Николаева.