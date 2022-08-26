«Шум, грязь и криминал»: Депутат МГД о незаконных хостелах в Москве

Раньше поступало порядка 250 обращений в год с жалобами на хостелы в многоквартирных домах, сейчас их меньше, но они все ровно есть, отметила в эфире НСН Елена Николаева. 

Незаконные хостелы в квартирах в Москве являются основным видом размещения для мигрантов, при таком варианте встают вопросы о безопасности граждан, заявила председатель комиссии Московской городской Думы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева в пресс-центре НСН.

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«К сожалению, практика показала, что «хостелами» стали называть такие помещения, в том числе жилые, в которых ведется некая предпринимательская деятельность не совсем законно. Если в Санкт-Петербурге и в других регионах хостелы – это всегда синоним дешевого туризма, студенческого туризма, то в Москве сложилось так, что хостелы равно размещению мигрантов. Они приезжают в столицу на длительный срок и находят более дешевые форматы проживания в квартирах, где размещается достаточно большое количество проживающих на специальных устройствах типа нары. И размещение происходит иногда посуточно, а иногда почасово. Это в нашем понимании те хостелы, которые таковыми не являются», - сказала Николаева.

Она напомнила, что размещение хостелов в квартирах запрещено федеральным законом еще с 1 октября 2019 года.

«Напомню, что 1 октября 2019 года вступил в силу федеральный закон о том, чтобы запретить размещение так называемых хостелов в жилых помещениях. Это была вынужденная мера, к нам обращалось огромное количество и москвичей, и жителей других регионов, которые жаловались на то, что в многоквартирных домах при размещении такого рода заведений стали происходить самые неприятные вещи. Я уже не говорю про шум, грязь в подъездах. Вопросы доходили и до вопросов безопасности: нарушалась пожарная безопасность, были случаи, связанные с криминальными элементами», - указала Николаева.

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Также депутат подчеркнула, что на сегодняшний день стало гораздо меньше обращений от граждан по поводу хостелов в многоквартирных домах.

«Если раньше было порядка 219-254 обращений в год с жалобами на хостелы в многоквартирных домах, то сейчас их стало значительно меньше, но они все ровно есть. Например, по Москве в последнее время было более 100 обращений. При этом Юго-Восточный округ – это всегда место, где достаточно часто размещаются коллеги, которые приехали к нам для того, чтобы выполнять определенную работу. За последнее время было закрыто несколько адресов, поскольку они размещались как раз в жилых помещениях», - резюмировала Николаева.

Ранее Мосжилинспекция выявила незаконный хостел в многоквартирном доме в Хамовниках. Ведомство сообщило, что на работу незаконного хостела пожаловались жители дома 42/2 на Остоженке. В двух квартирах на третьем этаже жилого дома была проведена незаконная перепланировка, а само помещение было приспособлено под мини-отель.

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