Коженов: 75% мигрантов в России живут в квартирах

«В хостелах останавливается небольшая часть мигрантов, 75% живут на квартирах. Остальные – где придется, в том числе и в хостелах. У нас достаточно большая категория тех, кто не проживает в квартирах, а живет чаще всего в строительных городках. Обычно, те кто проживает там, в принципе к себе внимания не привлекает. Они живут там и работают. Бывает много вопросов к тому, как все это происходит в квартирах», - сказал Коженов.

Ранее председатель комиссии Московской городской Думы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева в пресс-центре НСН отмечала, что мигрантам необходимо запретить работать в сфере такси и доставки по адресам.

