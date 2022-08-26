Коженов: 75% мигрантов в России живут в квартирах
Есть довольно много мигрантов, которые живут именно в строительных городках, отметил в эфире НСН Вадим Коженов.
Большинство мигрантов, которые приезжают в Россию, останавливаются жить в квартирах, при этом в хостелах живет лишь небольшая их часть, рассказал президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов в пресс-центре НСН.
«В хостелах останавливается небольшая часть мигрантов, 75% живут на квартирах. Остальные – где придется, в том числе и в хостелах. У нас достаточно большая категория тех, кто не проживает в квартирах, а живет чаще всего в строительных городках. Обычно, те кто проживает там, в принципе к себе внимания не привлекает. Они живут там и работают. Бывает много вопросов к тому, как все это происходит в квартирах», - сказал Коженов.
Ранее председатель комиссии Московской городской Думы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева в пресс-центре НСН отмечала, что мигрантам необходимо запретить работать в сфере такси и доставки по адресам.
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