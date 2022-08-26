Депутат МГД Николаева призвала запретить нанимать мигрантов в такси и доставку

«Я считаю, что в службе сервисов, особенно когда это связано с доставкой по адресам, мигрантов быть не должно. В последнее время мы фиксируем большое количество жалоб москвичей о нарушениях вопросов безопасности, о том, что начались квартирные кражи после того, как мигранты появляются в подъездах и конкретных квартирах. Я советую всем москвичам обратить на это внимание: когда вы впускаете к себе в квартиру неизвестную личность, которая иногда оформляется в службу доставки на один день без предъявления паспорта, то не удивляйтесь, если потом у вас будут какие-то проблемы. Поэтому я считаю, что в сервисных службах нужно запретить работу мигрантов. В сфере такси так и будет, вот увидите», - пообещала Николаева.

Ранее председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Константин Крохин в пресс-центре НСН отмечал, что в Москве в хостелах проживает огромное количество мигрантов. По его словам, возле таких заведений часто происходят конфликты, которые доходят до драк.

