«Недобросовестная конкуренция»: В Мосгордуме рассказали о жалобах владельцев хостелов
Собственники жалуются, что спрос у хостелов-нелегалов гораздо выше, отметила в эфире НСН Елена Николаева.
Владельцы легальных хостелов жалуются на недобросовестную конкуренцию со стороны хостелов-нелегалов, которые предлагают гостям более низкие цены, рассказала председатель комиссии Московской городской Думы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева в пресс-центре НСН.
«Те владельцы хостелов, которые занимаются этим легально, выполняют все требования, соответствуют нормативам по звездности, они чаще всего жалуются на недобросовестную конкуренцию со стороны нелегальных хостелов, которые предлагают более низкие цены и не выполняют требования законодательства. У хостелов-нелегалов проблемы со спросом нет, а у легальных они возникают», - сказала Николаева.
Она также отметила, что владельцы хостелов жалуются на слишком частые проверки. При этом депутат указала, что такие проверки являются вполне справедливыми и обоснованными, так как они касаются вопросов жизни и здоровья других лиц.
«Второй вопрос, который владельцы официальных хостелов поднимают, что к ним достаточно часто приходят проверки Роспотребнадзора, пожарного надзора, санэпидемстанций. И это справедливо! Мы сейчас облегчаем условия ведения бизнеса, но, когда это касается жизни и здоровья других лиц, контрольные мероприятия, на мой взгляд, вполне обоснованы. И как мы видим, в хостеле на Алма-Атинской улице, несмотря на все проверки и предписания, безответственная позиция собственников привела к человеческим жертвам», - резюмировала Николаева.
Ранее Елена Николаева в пресс-центре НСН отмечала, что незаконные хостелы в квартирах в Москве являются основным видом размещения для мигрантов.
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