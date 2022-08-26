«Недобросовестная конкуренция»: В Мосгордуме рассказали о жалобах владельцев хостелов

Собственники жалуются, что спрос у хостелов-нелегалов гораздо выше, отметила в эфире НСН Елена Николаева. 

Владельцы легальных хостелов жалуются на недобросовестную конкуренцию со стороны хостелов-нелегалов, которые предлагают гостям более низкие цены, рассказала председатель комиссии Московской городской Думы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева в пресс-центре НСН.

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«Те владельцы хостелов, которые занимаются этим легально, выполняют все требования, соответствуют нормативам по звездности, они чаще всего жалуются на недобросовестную конкуренцию со стороны нелегальных хостелов, которые предлагают более низкие цены и не выполняют требования законодательства. У хостелов-нелегалов проблемы со спросом нет, а у легальных они возникают», - сказала Николаева.

Она также отметила, что владельцы хостелов жалуются на слишком частые проверки. При этом депутат указала, что такие проверки являются вполне справедливыми и обоснованными, так как они касаются вопросов жизни и здоровья других лиц.

«Второй вопрос, который владельцы официальных хостелов поднимают, что к ним достаточно часто приходят проверки Роспотребнадзора, пожарного надзора, санэпидемстанций. И это справедливо! Мы сейчас облегчаем условия ведения бизнеса, но, когда это касается жизни и здоровья других лиц, контрольные мероприятия, на мой взгляд, вполне обоснованы. И как мы видим, в хостеле на Алма-Атинской улице, несмотря на все проверки и предписания, безответственная позиция собственников привела к человеческим жертвам», - резюмировала Николаева.

Ранее Елена Николаева в пресс-центре НСН отмечала, что незаконные хостелы в квартирах в Москве являются основным видом размещения для мигрантов.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Тимин
ТЕГИ:ХостелРоссия
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