В Мосгордуме предложили поднять коммуналку для хостелов в многоквартирных домах

«На сегодняшний момент та плата, которую несут собственники этих помещений, совершенно несоразмерна ущербу, который они наносят многоквартирному дому. И получается, что остальные собственники помещений почему-то должны оплачивать бизнес-процессы тех, кто занимается размещением хостелов. Это несправедливо! Мы считаем, что необходимо внести изменения в части расчета квартплаты в том числе повышенных плат за жилищные услуги, потому что это, действительно, неудобство, и повышенной платы за использование коммунальных ресурсов. Плюс в обязательном порядке оснащение индивидуальными приборами учета!», - сказала Николаева.

Ранее председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Константин Крохин в пресс-центре НСН отмечал, что далеко не все руководители местных органов власти и органов надзора понимают опасность размещения хостелов в жилых домах.

