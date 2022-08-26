В Мосгордуме предложили поднять коммуналку для хостелов в многоквартирных домах

Та плата, которую несут собственники этих помещений, несоразмерна ущербу, который они наносят, отметила в эфире НСН Елена Николаева. 

Для собственников помещений в многоквартирных домах, в которых располагаются хостелы, необходимо поднять плату за жилищные услуги, потому что они наносят ущерб всему многоквартирному дому, заявила председатель комиссии Московской городской Думы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева в пресс-центре НСН.

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«На сегодняшний момент та плата, которую несут собственники этих помещений, совершенно несоразмерна ущербу, который они наносят многоквартирному дому. И получается, что остальные собственники помещений почему-то должны оплачивать бизнес-процессы тех, кто занимается размещением хостелов. Это несправедливо! Мы считаем, что необходимо внести изменения в части расчета квартплаты в том числе повышенных плат за жилищные услуги, потому что это, действительно, неудобство, и повышенной платы за использование коммунальных ресурсов. Плюс в обязательном порядке оснащение индивидуальными приборами учета!», - сказала Николаева.

Ранее председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Константин Крохин в пресс-центре НСН отмечал, что далеко не все руководители местных органов власти и органов надзора понимают опасность размещения хостелов в жилых домах.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ХостелРоссия
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