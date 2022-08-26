«Вплоть до мордобоя!»: В ТПП заявили о жалобах на мигрантов в хостелах
Именно нарушения миграционных правил приводят к росту криминогенных проявлений, отметил в эфире НСН Константин Крохин.
В Москве в хостелах проживает огромное количество мигрантов, возле таких заведений часто происходят конфликты, которые доходят до драк, рассказал председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Константин Крохин в пресс-центре НСН.
«Главные претензии, которые мы предъявляем организаторам этих заведений – это нарушения пожарной безопасности и нарушение миграционного законодательства. Все больше жалоб граждан на нелегальные хостелы, по сути – ночлежки, где нарушаются нормы пожарной безопасности. Это главная забота. В течение одного месяца было два случая с гибелью людей – на Алма-Атинской улице и в Видном, где легальный хостел работал с нарушениями пожарной безопасности», - сказал Крохин.
По его словам, нарушения миграционных правил приводят к росту числа криминогенных ситуаций.
«Нарушения миграционных правил приводят к росту криминогенных проявлений. Например, в Тропарево-Никулино в здании Сбербанка, где обслуживались многие студенты университета и преподавательский состав, организован хостел на 700 человек. Да, это, скорее всего, рабочие какой-то компании. Но это старый московский район с олимпийской деревней. Воткнули посреди этого района такое заведение, около которого теперь происходят бытовые конфликты: молодые парни из другой страны отдыхают после работы, и возникают ситуации вплоть до мордобоя. Там уже все Тропарево-Никулино кипит, пишут даже Герману Грефу! А это легальный хостел, который платит налоги. Считаю, при размещении таких хостелов необходимо учитывать мнение местного населения», - резюмировал Крохин.
Ранее председатель комиссии Московской городской Думы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева в пресс-центре НСН отмечала, что незаконные хостелы в квартирах в Москве являются основным видом размещения для мигрантов.
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