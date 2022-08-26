Депутат МГД Николаева предложила запустить горячую линию для жалоб на хостелы

Ответ будет следовать очень быстро и оперативно, отметила в эфире НСН Елена Николаева. 

Москвичи должны иметь возможность пожаловаться на нелегальный хостел напрямую, необходимо включить такую функцию в портал «Наш город», также следует запустить горячую линию в проекте «Безопасная столица», заявила председатель комиссии Московской городской Думы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева в пресс-центре НСН.

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«Мы считаем, что в портал «Наш город» нужно добавить раздел «Хостелы», чтобы москвичи имели возможность пожаловаться непосредственно на портал. Там очень быстро приходит соответствующий ответ: все на контроле у мэра, никто не хочет получать «красных лампочек» и очень оперативно реагируют. Плюс мы хотим предложить более активно использовать систему общественных пунктов охраны порядка и поручить им более детально вместе с Департаментом региональной безопасности и противодействия коррупции выезжать на такие объекты и брать их под особый контроль. И мы предлагаем запустить горячую линию для жалоб на хостелы в проекте «Безопасная столица», - сказала Николаева.

«Наш город» — портал мэра Москвы Сергея Собянина, созданный в 2011 году с целью выстраивания конструктивного диалога между жителями Москвы и органами исполнительной власти города.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ХостелРоссия
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