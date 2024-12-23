24.12.2024 в 13.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг Заслуженного врача России, врача-эпидемиолога, Академика РАН, Заместителя Президента Российской Академии Образования Геннадия Григорьевича Онищенко на тему: «Новые штаммы вирусов. Что ждет россиян на новогодние праздники?»
Россияне массово жалуются на эпидемию "легкого ковида", среди симптомов упоминались ломота, вялость, головная боль при температуре 37,5. Уточняется, что о подобных случаях стало известно с середины ноября.
Рост заболеваемости гриппом и коронавирусом после Нового года ожидается, однако, по прогнозам, цифры не превысят средних значений благодаря хорошим результатам прививочной кампании в 2024 году.
В ходе брифинга планируется обсудить следующие вопросы:
- Как погода влияет на распространение вирусов?
- Какие вирусы сегодня считаются наиболее вероятными кандидатами на очередную пандемию?
- Как за 2024 год изменились штаммы коронавируса?
- От каких заболеваний нужна вакцинация?
- Как у россиян в 2024 году обстоят дела с ментальным здоровьем?
- Чем больше всего болели россияне в этом году?
- Ожидать ли рост заболеваемости ковидом, ОРВИ и гриппом после праздников?
Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало брифинга в 13:00
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 5945437
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8