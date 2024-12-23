24.12.2024 в 13.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг Заслуженного врача России, врача-эпидемиолога, Академика РАН, Заместителя Президента Российской Академии Образования Геннадия Григорьевича Онищенко на тему: «Новые штаммы вирусов. Что ждет россиян на новогодние праздники?»

Россияне массово жалуются на эпидемию "легкого ковида", среди симптомов упоминались ломота, вялость, головная боль при температуре 37,5. Уточняется, что о подобных случаях стало известно с середины ноября.

Рост заболеваемости гриппом и коронавирусом после Нового года ожидается, однако, по прогнозам, цифры не превысят средних значений благодаря хорошим результатам прививочной кампании в 2024 году.

В ходе брифинга планируется обсудить следующие вопросы:

Как погода влияет на распространение вирусов?

Какие вирусы сегодня считаются наиболее вероятными кандидатами на очередную пандемию?

Как за 2024 год изменились штаммы коронавируса?

От каких заболеваний нужна вакцинация?

Как у россиян в 2024 году обстоят дела с ментальным здоровьем?

Чем больше всего болели россияне в этом году?

Ожидать ли рост заболеваемости ковидом, ОРВИ и гриппом после праздников?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало брифинга в 13:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



