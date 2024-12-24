«Ёлки не опасны!»: Онищенко заявил, что подъем заболеваний начнется после 10-го числа

«В Москве на елку детей не привозят, а это говорит о том, что такой более целенаправленный и интенсивный завоз к нам штаммов, циркулирующих в азиатской части нашей страны, не предвидится. Но эти мероприятия по охвату детей меньше, чем если бы дети продолжали занятия в школе. Поэтому это дает хороший прогноз на то, что елки не будут причиной массового распространения инфекционных заболеваний. А вот когда после 10-го числа дети выйдут после зимних каникул в школу, то где-то через неделю-две начнется подъем заболеваний, который продлится до марта. Такой прогноз по острым респираторным заболеваниям», - отметил он.

Ранее Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что врачи смогут своевременно разработать диагностику птичьего гриппа, если вирус перейдет на человеческую популяцию.

