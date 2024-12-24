«Предпосылок нет»: Онищенко исключил быстрое распространение инфекций перед Новым годом
В предновогодний и новогодний период нет опасности для быстрого размножения инфекций, так как люди будут изолированы друг от друга, заявил в пресс-центре НСН Геннадий Онищенко.
Сейчас дети уже уходят на каникулы, и даже если в Россию из-за границы привезут вирус, то нет условий для быстрого распространения болезней. Об этом сообщил в пресс-центре НСН заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Рассредоточение детей, которые заканчивают вторую четверть и уходят на каникулы, начнется завтра-послезавтра. Это говорит о том, что у нас нет объективных предпосылок для быстрого распространения инфекции, даже если предположить, что кто-то нам что-то привезёт из других стран», - заявил он.
Ранее Онищенко в пресс-центре НСН сообщил, что на 47-й неделе 2024 года повышенный уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдался в 11 регионах России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru