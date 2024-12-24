«Год эффективности!»: Онищенко пожелал всем в новом году начать бизнес и создать семью
Это год должен стать для россиян годом эффективности и продуктивности, заявил в пресс-центре НСН Геннадий Онищенко.
Несмотря на сомнительный символ этого Нового года – зеленую змею, нужно отнестись к нему серьезно и не бояться начать новое: новый бизнес, сменить работу или завести семью, заявил в пресс-центре НСН заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«С наступающим Новым годом! Этот год должен быть хорошим, хотя он имеет сомнительный символ – зеленую деревянную змею. Он должен быть по всем параметрам продуктивным и эффективным. Создавайте семьи, начинайте новый бизнес, переходите на новое место работы, если вы уже набрались опыта и сил на нынешней. Это год должен быть годом эффективности и решения наболевших проблем нашей экономики», - пожелал он.
Ранее Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что не нужно слишком увлеченно входить в новогодние праздники, а лучше провести их активно и без алкоголя.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россияне назвали Баскова лучшим телеведущим года
- Гладков: В Белгородской области при атаке ВСУ пострадал мирный житель
- Минюст РФ предложил ввести ограничения для неплательщиков алиментов
- Медведев: Контракт на военную службу в этом году заключили почти 440 тысяч человек
- Картаполов допустил завершение конфликта на Украине в 2025 году
- СМИ: Байден рассматривает введение новых санкций против энергосектора России
- «Я платил»: Онищенко рассказал, что с него в молодости брали налог за бездетность
- СМИ: Бывший курский губернатор Смирнов попал в кардиоцентр после допроса СК
- Лазареву заочно осудили на 6,5 лет за оправдание терроризма
- Cadbury лишили статуса поставщика королевского двора Британии впервые за 170 лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru