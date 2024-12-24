«Год эффективности!»: Онищенко пожелал всем в новом году начать бизнес и создать семью

«С наступающим Новым годом! Этот год должен быть хорошим, хотя он имеет сомнительный символ – зеленую деревянную змею. Он должен быть по всем параметрам продуктивным и эффективным. Создавайте семьи, начинайте новый бизнес, переходите на новое место работы, если вы уже набрались опыта и сил на нынешней. Это год должен быть годом эффективности и решения наболевших проблем нашей экономики», - пожелал он.

Ранее Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что не нужно слишком увлеченно входить в новогодние праздники, а лучше провести их активно и без алкоголя.

