«Год эффективности!»: Онищенко пожелал всем в новом году начать бизнес и создать семью

Это год должен стать для россиян годом эффективности и продуктивности, заявил в пресс-центре НСН Геннадий Онищенко.

Несмотря на сомнительный символ этого Нового года – зеленую змею, нужно отнестись к нему серьезно и не бояться начать новое: новый бизнес, сменить работу или завести семью, заявил в пресс-центре НСН заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

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«С наступающим Новым годом! Этот год должен быть хорошим, хотя он имеет сомнительный символ – зеленую деревянную змею. Он должен быть по всем параметрам продуктивным и эффективным. Создавайте семьи, начинайте новый бизнес, переходите на новое место работы, если вы уже набрались опыта и сил на нынешней. Это год должен быть годом эффективности и решения наболевших проблем нашей экономики», - пожелал он.

Ранее Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что не нужно слишком увлеченно входить в новогодние праздники, а лучше провести их активно и без алкоголя.

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ФОТО: ТАСС / Михаил Синицын
ТЕГИ:Новый ГодГеннадий Онищенко

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