«Я платил»: Онищенко рассказал, что с него в молодости брали налог за бездетность

Налог на бездетность – не панацея, эта мера должна работать в комплексе с другими, заявил в пресс-центре НСН заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

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«Не могу сказать, помог бы в наших условиях налог на бездетность повысить рождаемость, но я платил такой налог. С моей стипендии его не брали, но когда я пришел на работу, я его платил. Он был незначительный. Я смог снять с себя этот налог только после того, как создал семью, и у меня появились дети. Это одна из форм, ее нужно рассматривать в комплексе, наряду с «сабельной атакой» на аборты. Я к комиссиям отношусь с большим скепсисом. Я в них много раз участвовал, но сейчас создается специальная комиссия по абортам, которая будет рассматривать все действия, и налоги, и запреты, и ОМС», - рассказал он.

Ранее Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что невозможно запретить аборты, так как иногда это необходимый шаг для спасения матери, нужно заниматься соответствующим воспитанием общества.

