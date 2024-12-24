«Препарат из клеток»: Онищенко заявил, что скоро врачи смогут лечить рак на 4 стадии
Ученые научились анализировать раковые клетки человека на генетическом уровне и теперь могут разрабатывать персонализированные иммунобиологические препараты против рака, заявил в пресс-центре НСН Геннадий Онищенко.
В ближайшее время медицина сможет лечить онкологию даже на четвертой стадии, так как ученые научились делать лекарства из малодифференцированных клеток человека. Об этом сообщил в пресс-центре НСН заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«С расшифровкой генома человека сегодня появились возможности анализировать на генетическом уровне клетки, которые запускают злокачественный онкологический процесс. Это дает возможность из малодифференцированных клеток человека разрабатывать персонализированные иммунобиологические препараты против онкологии. В ближайшее время медицина получит возможность не только замедлять, но и лечить онкологию даже на четвертой стадии, когда идет массовое появление других опухолей из основного очага», - рассказал он.
Ранее главный санитарный врач РФ Анна Попова заявила, что в настоящее время существует высокий риск появления нового высокопотагенного вируса гриппа, который может передаваться от птиц к человеку, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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