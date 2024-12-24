«Препарат из клеток»: Онищенко заявил, что скоро врачи смогут лечить рак на 4 стадии

В Кремле прокомментировали слова премьера Венгрии о том, что конфликт на Украине завершится в 2025 году

Роспотребнадзор: Пробы морской воды в Краснодарском крае не соответствуют санитарно-химическим показателям

Иностранных студентов обяжут сдавать тест по русскому для поступления в вузы

Русский занял седьмое место в списке распространенности языков мира

Россиян стали штрафовать за слишком нарядные к Новому году автомобили