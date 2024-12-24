«Препарат из клеток»: Онищенко заявил, что скоро врачи смогут лечить рак на 4 стадии

Ученые научились анализировать раковые клетки человека на генетическом уровне и теперь могут разрабатывать персонализированные иммунобиологические препараты против рака, заявил в пресс-центре НСН Геннадий Онищенко.

В ближайшее время медицина сможет лечить онкологию даже на четвертой стадии, так как ученые научились делать лекарства из малодифференцированных клеток человека. Об этом сообщил в пресс-центре НСН заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

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«С расшифровкой генома человека сегодня появились возможности анализировать на генетическом уровне клетки, которые запускают злокачественный онкологический процесс. Это дает возможность из малодифференцированных клеток человека разрабатывать персонализированные иммунобиологические препараты против онкологии. В ближайшее время медицина получит возможность не только замедлять, но и лечить онкологию даже на четвертой стадии, когда идет массовое появление других опухолей из основного очага», - рассказал он.

Ранее главный санитарный врач РФ Анна Попова заявила, что в настоящее время существует высокий риск появления нового высокопотагенного вируса гриппа, который может передаваться от птиц к человеку, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости /
ТЕГИ:ОнкологияГеннадий Онищенко

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