«Активность и зарядка»: Онищенко обратил внимание на проблему детского ожирения

«Сегодня нас беспокоит детское ожирение. А здесь можно всегда ставить знак равенства, что это еще и сразу диабет. Потому что это срыв эндокринной системы, который приводит к системным заболеваниям всех органов и тканей нашего организма. Нарушается кровоснабжение. Поэтому необходимо движение, активности, зарядка, нормальное питание. Нормальный образ жизни тоже способствует предотвращению ожирения и других заболеваний», - заявил он.

Ранее Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что новогодние елки не станут причиной распространения острых респираторных заболеваний.

