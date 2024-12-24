«Активность и зарядка»: Онищенко обратил внимание на проблему детского ожирения
Ожирение - это всегда равно диабет и системные заболевания всех внутренних органов, рассказал в пресс-центре НСН Геннадий Онищенко.
Сегодня остро стоит проблема детского ожирения, на это нужно обратить внимание и всячески профилактировать у своего ребенка. Об этом в пресс-центре НСН сообщил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Сегодня нас беспокоит детское ожирение. А здесь можно всегда ставить знак равенства, что это еще и сразу диабет. Потому что это срыв эндокринной системы, который приводит к системным заболеваниям всех органов и тканей нашего организма. Нарушается кровоснабжение. Поэтому необходимо движение, активности, зарядка, нормальное питание. Нормальный образ жизни тоже способствует предотвращению ожирения и других заболеваний», - заявил он.
Ранее Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что новогодние елки не станут причиной распространения острых респираторных заболеваний.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru