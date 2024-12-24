«Нужно воспитывать!»: Запрет абортов может привести к расцвету криминального бизнеса

Невозможно запретить аборты, так как иногда это необходимый шаг для спасения матери, нужно заниматься соответствующим воспитанием общества, заявил в пресс-центре НСН Геннадий Онищенко.

В вопросе абортов запреты – не выход, так как есть ситуации, при которых женщина по медицинским показаниям должна иметь возможность его сделать. Об этом пресс-центре НСН сообщил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

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«Запретами ничего не решишь. В 90-е годы количество официально сделанных абортов и количество рожденных детей почти уравнивалось. Но есть медицинские показания, когда нужно делать аборт. Например, когда есть резус конфликт, тогда плод ребенка может убить мать и себя. И еще много других показаний. У нас даже есть Нацпроект «Семья». Нам нужно воспитывать поколение, которое будет хотеть иметь детей, создавать семью. Мы должны не препятствовать, а создавать благоприятные условия. А если примут закон о запрете абортов - появится криминальный бизнес с советами, как прервать беременность, и ситуация усугубится», - заявил он.

Ранее независимый демограф Алексей Ракша заявил НСН, что разговоры о семейных ценностях являются отвлекающим маневром, который маскирует, что государство не готово выделять достаточно денег для решения демографической проблемы.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:МедицинаГеннадий Онищенко

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