«Требует внимания!»: Онищенко пожаловался, что членов РАН не пускают на конференции
Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН посетовал на то, что недавно нескольких членов РАН просто не пустили на заседание академии, а также иногда не пускают их на другие научные конференции.
Сегодня чиновники проводят какую-то антигосударственную деятельность, не пуская некоторых членов Российской академии наук на научные конференции и заседания, если они проходят вне контроля этого ведомства. Об этом в пресс-центре НСН сообщил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«У нас было недавно общее собрание Российской академии наук, и отдельным членам академии наши чиновники просто не разрешили приехать на заседание. Это уже антигосударственная деятельность. Или, например, в пределах Москвы членам академии не разрешают участвовать в научных конференциях, выступать с докладами при том условии, что институт, который проводит данную конференцию, не относится к этому ведомству. Это то, что требует внимания. По прихоти отдельных руководителей не дают встречаться и обсуждать насущные проблемы», - посетовал он.
Ранее Онищенко в пресс-центре НСН рассказал, что в ближайшее время медицина сможет лечить онкологию даже на четвертой стадии, так как ученые научились делать лекарства из малодифференцированных клеток человека.
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