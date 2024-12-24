«Требует внимания!»: Онищенко пожаловался, что членов РАН не пускают на конференции

Сегодня чиновники проводят какую-то антигосударственную деятельность, не пуская некоторых членов Российской академии наук на научные конференции и заседания, если они проходят вне контроля этого ведомства. Об этом в пресс-центре НСН сообщил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«У нас было недавно общее собрание Российской академии наук, и отдельным членам академии наши чиновники просто не разрешили приехать на заседание. Это уже антигосударственная деятельность. Или, например, в пределах Москвы членам академии не разрешают участвовать в научных конференциях, выступать с докладами при том условии, что институт, который проводит данную конференцию, не относится к этому ведомству. Это то, что требует внимания. По прихоти отдельных руководителей не дают встречаться и обсуждать насущные проблемы», - посетовал он.

Ранее Онищенко в пресс-центре НСН рассказал, что в ближайшее время медицина сможет лечить онкологию даже на четвертой стадии, так как ученые научились делать лекарства из малодифференцированных клеток человека.

