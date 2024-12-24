«Без алкоголя и дивана»: Онищенко дал совет россиянам на новогодние праздники

«Давайте не будем в них уж очень вовлеченно входить, чтобы потом не выходить. Сейчас можно лечь на диван, объедаться и ругать всех вокруг, что там что-то не дали, или что-то не получилось. Не обязательно штанги поднимать, можно хотя бы просто гулять. Дали нам эти 10 дней – давайте встретим этот Новый год без спиртного, с друзьями или семьей, можно за городом. И все 10 дней посвятим общению с детьми, походам, прогулкам. В каждом городе сегодня есть всевозможные рождественские мероприятия именно для семейного отдыха. Так что давайте не будем входить в это горизонтальное положение на промятом и без того диване перед телевизором», - заявил он.

Ранее Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что новогодние елки не станут причиной массового распространения инфекционных заболеваний, это произойдет уже после того, как дети выйдут в школу.

