«Без алкоголя и дивана»: Онищенко дал совет россиянам на новогодние праздники
Сегодня крупные города России предлагают россиянам массу возможностей для активного и культурного отдыха с детьми, поэтому не стоит на 10 дней ложиться на промятый диван, заявил в пресс-центре НСН Геннадий Онищенко.
Чтобы не было тяжело выходить из новогодних праздников, не нужно в них слишком увлеченно входить, а провести их активно и без алкоголя, заявил в пресс-центре НСН заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Давайте не будем в них уж очень вовлеченно входить, чтобы потом не выходить. Сейчас можно лечь на диван, объедаться и ругать всех вокруг, что там что-то не дали, или что-то не получилось. Не обязательно штанги поднимать, можно хотя бы просто гулять. Дали нам эти 10 дней – давайте встретим этот Новый год без спиртного, с друзьями или семьей, можно за городом. И все 10 дней посвятим общению с детьми, походам, прогулкам. В каждом городе сегодня есть всевозможные рождественские мероприятия именно для семейного отдыха. Так что давайте не будем входить в это горизонтальное положение на промятом и без того диване перед телевизором», - заявил он.
Ранее Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что новогодние елки не станут причиной массового распространения инфекционных заболеваний, это произойдет уже после того, как дети выйдут в школу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru