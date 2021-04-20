22.04.2021 в 16:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, на тему: «Какой берег нужен российским туристам. Откроют ли Египет и где проведут майские праздники?»

Не смотря на широкое распространение в мире различных вакцин от коронавируса, многие страны до сих пор не сняли ограничения для туристов. А с 15 апреля по 1 июня и вовсе было приостановлено авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за ухудшения пандемической обстановки. Эксперты уверены, что популярное у россиян турецкое направление, будет закрыто до конца лета. Так, например, авиакомпания S7 отменила все перелёты в Анталью и Стамбул вплоть до сентября. В свою очередь Ростуризм предложил обменять путевки в Турцию на путешествие по России. При этом, уже фиксируется значительный рост цен на российских курортах - по некоторым подсчетам, до 50%. В связи с этим спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила Федеральную антимонопольную службу обратить внимание, на необоснованный рост цен, сравнив одни сутки проживания в хорошей гостинице в Крыму с недельным отдыхом в Египте в режиме «всё включено».

Как много туристов поменяли турецкие путевки на путешествия по России?

Сколько российских туристов до сих пор находятся в Турции и Танзании?

Где в итоге отдохнут российские туристы на майские праздники?

Какова средняя стоимость отдыха в России на майские праздники?

Каким будет туристическое лето для российских туристов: цена и качество?

Безопасность аэропортов Хургады и Шарм-эль-Шейха усиливают. Заменят ли Турцию Египтом?

Тунис смягчил правила въезда для организованных туристов: Ждать ли открытия этого направления для России?

Какие направления могут быть открыты этим летом?

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ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! Вы можете лично присутствовать на БРИФИНГЕ!

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2. Начало в 16:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

8 (915) 023 10 49

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