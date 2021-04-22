В АТОР рассказал, кто должен вернуть россиян из Турции
Самостоятельным туристам, следовавшим транзитом через Стамбул, для возвращения в Россию надо общаться с авиаперевозчиками, заявила на пресс-конференции в НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Возврат в Россию из Турции и Танзании транзитных туристов, покупавших билеты в обход туроператоров, должны обеспечить авиаперевозчики, заявила на пресс-конференции в НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
«Среди пассажиров транзитных рейсов, которые следовали через Стамбул в другие страны, есть, как клиенты туристических компаний, так и самостоятельные туристы. По оценке Ростуризма, их соотношение примерно 50 на 50. Если турист сам покупал билет, дальнейшие взаимоотношения по возврату билета и возврату туриста происходят на уровне пассажир – перевозчик», - отметила Ломидзе.
По ее словам, 90% транзитных рейсов через Турцию осуществляла авиакомпания Turkish Airlines, на сайте которой опубликован порядок оказания услуги «обратного перелета» из Стамбула на Родину для тех туристов, которые возвращаются из другой страны.
При этом возвращение транзитников, покупавших билеты у туроператоров, идет в плановом режиме.
«В какой-то момент стало очевидно, что после сокращения рейсов в Стамбул, когда их осталось по два с каждой стороны, этих рейсов может не хватить на плановый вывоз всех транзитников. Был создан специальный штаб Росавиации и разработана программа вывоза наших транзитных туристов. На данный момент все происходит в плановом режиме. Туристов оповещают, на каком рейсе они могут вылететь обратно", - заключила Ломидзе.
Как сообщалось, из-за пандемии Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня.
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