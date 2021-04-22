В АТОР рассказал, кто должен вернуть россиян из Турции

По ее словам, 90% транзитных рейсов через Турцию осуществляла авиакомпания Turkish Airlines, на сайте которой опубликован порядок оказания услуги «обратного перелета» из Стамбула на Родину для тех туристов, которые возвращаются из другой страны.

При этом возвращение транзитников, покупавших билеты у туроператоров, идет в плановом режиме.

«В какой-то момент стало очевидно, что после сокращения рейсов в Стамбул, когда их осталось по два с каждой стороны, этих рейсов может не хватить на плановый вывоз всех транзитников. Был создан специальный штаб Росавиации и разработана программа вывоза наших транзитных туристов. На данный момент все происходит в плановом режиме. Туристов оповещают, на каком рейсе они могут вылететь обратно", - заключила Ломидзе.

Как сообщалось, из-за пандемии Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня.

