Ассоциация туроператоров назвала сроки возобновления чартеров на курорты Египта

Египетское направление отдыха с большой долей вероятности не будет открыто в первой декаде мая. Об этом на пресс-конференции НСН заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе.

«Дата открытия прямого авиасообщения с курортами Египта вряд ли придётся на майские праздники. По нашей информации, в том числе, от инсайдерских источников, скорее всего, это произойдёт во второй половине мая. Это подтверждают также наши собственные оценки и анализ официальных заявлений. Исходя из этого, турагентам и туроператорам придётся вносить коррективы в программы майских праздников», - отметила Майя Ломидзе.

Ранее на этой неделе заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что чартерное авиасообщение с курортами Египта может быть возобновлено в ближайшее время, однако не назвал конкретные сроки. Речь идёт о чартерах в Хургаду и Шарм-эль-Шэйх.

