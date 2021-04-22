Выгодный кешбэк. Туристы в восторге от акции

Очередной этап акции частичного возврата средств за отдых в России полностью себя оправдал и даже более. Об этом на пресс-конференции НСН заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе.

«Востребованность кешбэка показала его мегаэффективность. Спустя неделю после объявления о новом этапе акции на портале АТОР был проведён опрос, в ходе которого около четверти респондентов признались, что не планировали вообще никуда ехать по России, пока не узнали про неё. Таким образом, 25% всего туристического потока до конца июня, когда завершается акция, составляют люди, которые ранее не планировали отдых в России. Кешбэк их замотивировал», - подчеркнула Майя Ломидзе.

Третий этап акции стартовал 18 марта в 00:01 и продлится до 15 июня до 23:59. Период заезда по программе: с момента старта акции и до конца 30 июня 2021 года.

Ранее исполнительный директор АТОР отметила большую востребованность внутрироссийского направления отдыха на майские праздники и, в первую очередь, черноморского побережья.

