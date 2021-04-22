АТОР опровергает резкий рост цен на отдых в РФ после закрытия Турции
Ассоциация туроператоров России не зафиксировала сколько-нибудь значимого тотального среднерыночного повышения цен на отдых внутри страны после закрытия Турции. Об этом на пресс-конференции НСН заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе.
«Были единичные случаи, практически все они стали публичными. Это не более 15 объектов на черноморских курортах Крыма и Краснодарского края, которые сразу после закрытия Турции подняли цены. Туристы немедленно оповестили всех о таком факте, писали, в том числе, в приёмную правительства. Однако рост общей среднерыночной цены на 8 апреля и после 15 апреля, по оценке АТОР, составил не более 1,5-2%. Это совершенно не те цифры, которые могут говорить о каком-то злоупотреблении сложившейся ситуацией», - подчеркнула Майя Ломидзе.
Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России приостановил полеты в Турцию и Танзанию с 15 апреля по 1 июня. Исключения сделаны только для вывозных рейсов, а также для двух рейсов в неделю Москва — Стамбул и обратно.
Ранее исполнительный директор АТОР сообщила, что организованных российских туристов из Турции и Танзании вывезут на родину до 1 мая.
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