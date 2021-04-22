АТОР: Несмотря на отмену чартеров россияне не изменяют Турции
Менее одной трети российских туристов, которые ранее приобрели туры в Турцию, перебронировали их на другие направления, в том числе внутренние. Об этом на пресс-конференции НСН сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе.
«Примерно 15% переориентировались на внутри российский туристический продукт, 15-20% выбрали другие зарубежные направления. Пока среди последних лидирует Куба. Остальные 65–70% предпочли перебронировать Турцию на другие даты в надежде, что с 1 июня запрет на полёты будет снят и можно будет воспользоваться этими поездками. Низкий процент перебронировки на майские на российское направление обусловлен ярко выраженным дефицитом комфортных мест размещения на наших курортах», - пояснила Майя Ломидзе.
Ранее исполнительный директор АТОР сообщила о большом спросе на российское черноморское побережье на майские праздники в сложившихся условиях.
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