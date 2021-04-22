Статус «Национальные брендовые маршруты» получили три новых региона РФ
Экспертный совет Ростуризма включил сегодня три новых направления в проект «Национальные брендовые маршруты». Об этом на пресс-конференции НСН сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе.
«На туристической карте России появились три совершенно новых региона. Это - «Императорский маршрут» Калуги, Оренбург и совершенно фантастический феерический маршрут в Челябинске под названием «К нам прилетают даже метеориты». Выяснилось, что в этом областном центре метеорит оба раза падал в одно и то же место. Рассказ всех трёх регионов был настолько увлекательный и интересный, что мне самой захотелось поехать по ним», - рассказала Майя Ломидзе.
Она уточнила, что данный проект не включает самые «горячие» российские направления – Москву, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Сочи, Крым. Практическая поддержка оказывается наиболее активным регионам, в которых создаются конкурентоспособные маршруты для внутренних и иностранных туристов.
Ранее исполнительный директор АТОР оценила как сверхудачный третий этап кешбэка на внутренний отдых в России.
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