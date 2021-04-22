Туроператоры не верят, что Россия откроет авиасообщение с Черногорией

Возобновление прямых авиарейсов между Россией и Черногорией в ближайшее время не ожидается, сказала на пресс-конференции в НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Черногория остается открытой для российских туристов страной, однако возобновление прямых рейсов в эту страну пока не ожидается, заявила на пресс-конференции в НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Если мы сейчас говорим об обоснованной надежде на возобновление авиасообщения с Египтом, обоснованных надежд на осуществление прямых рейсов в Черногорию пока нет», - сказала Ломидзе.

«Черногория относится к той группе стран, которые открыты для российских туристов, но с которыми нет прямого авиасообщения. И это, безусловно, ограничивает туристический поток», - добавила исполнительный директор АТОР.

Черногория снимет все ограничения на въезд для туристов из РФ

При этом она отметила, что Черногория не сможет заменить для российских туристов Турцию. «Емкость не та, в отличие от Египта. Поэтому ставить Черногорию как альтернативу Турции не совсем правильно. Это другой продукт и другой рынок», - пояснила Ломидзе

Ранее сообщалось, что Черногория в туристическом сезоне текущего года отменит все ограничения на въезд для туристов из России. Как отметил министр финансов и социального обеспечения этой страны Милойко Спаич, Черногория снимет все ограничительные меры, в том числе ПЦР-тесты, для граждан России, Белоруссии, Украины и Северной Македонии.

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ФОТО: mota.ru
ТЕГИ:Российские ТуристыЧерногория
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