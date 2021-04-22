Туроператоры не верят, что Россия откроет авиасообщение с Черногорией

Черногория остается открытой для российских туристов страной, однако возобновление прямых рейсов в эту страну пока не ожидается, заявила на пресс-конференции в НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Если мы сейчас говорим об обоснованной надежде на возобновление авиасообщения с Египтом, обоснованных надежд на осуществление прямых рейсов в Черногорию пока нет», - сказала Ломидзе.

«Черногория относится к той группе стран, которые открыты для российских туристов, но с которыми нет прямого авиасообщения. И это, безусловно, ограничивает туристический поток», - добавила исполнительный директор АТОР.