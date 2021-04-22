АТОР: Спрос на Чёрное море в РФ на майские обогнал показатели 2019 года
Российское направление отдыха на море на майские праздники оказалось самым востребованным, а также самым дешёвым и одновременно самым дорогим. Об этом на пресс-конференции НСН заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе.
«Произошёл всплеск спроса на внутрироссийские курорты. Динамика прироста у разных операторов составляет от 20% до 50% по сравнению с 2019 годом. Стоимость отдыха в сутки начинается от 2,5 тысяч рублей и доходит до 100 тысяч рублей, а, порой, даже до 300 - 400 тысяч. В целом, несмотря на пандемию коронавируса, майские праздники в этом году удались. Туроператоры фиксируют неплохой результат как в плане количества туристов, так и в объёме финансовых поступлений. Наши туристы выбрали черноморское побережье», - отметила Майя Ломидзе.
Она уточнила, что прирост отмечается на организованный отдых, в общем объёме показатели уступают допандемийному 2019 году. При этом доля российского продукта у ведущих туроператоров выросла с 20% до 70-80%.
Ранее исполнительный директор АТОР назвала ориентировочные сроки возобновления прямого авиасообщения с курортами Египта.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 996 / сут.
Умерли
107 тыс.+397 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 934 / сут.
- Отдыхающих в Турции и Танзании российских туристов вернут на родину до 1 мая
- Путин предложил всем государствам присоединиться к проектам по климату
- СМИ: В Европе началось судебное разбирательство против AstraZeneca
- АТОР: Несмотря на отмену чартеров россияне не изменяют Турции
- Россия направила в МИД Украины ноту в связи с антироссийской акцией в Киеве
- АТОР: Спрос на Чёрное море в РФ на майские обогнал показатели 2019 года
- Чехия потребовала от России сократить состав своего посольства в Праге
- Ассоциация туроператоров назвала сроки возобновления чартеров на курорты Египта
- Предприятия Арктики были оштрафованы на 17,5 млн рублей
- СМИ: Власти Индонезии рассказали об исчезнувшей подлодке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru