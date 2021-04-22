АТОР: Спрос на Чёрное море в РФ на майские обогнал показатели 2019 года

Российское направление отдыха на море на майские праздники оказалось самым востребованным, а также самым дешёвым и одновременно самым дорогим. Об этом на пресс-конференции НСН заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе.

«Произошёл всплеск спроса на внутрироссийские курорты. Динамика прироста у разных операторов составляет от 20% до 50% по сравнению с 2019 годом. Стоимость отдыха в сутки начинается от 2,5 тысяч рублей и доходит до 100 тысяч рублей, а, порой, даже до 300 - 400 тысяч. В целом, несмотря на пандемию коронавируса, майские праздники в этом году удались. Туроператоры фиксируют неплохой результат как в плане количества туристов, так и в объёме финансовых поступлений. Наши туристы выбрали черноморское побережье», - отметила Майя Ломидзе.

Она уточнила, что прирост отмечается на организованный отдых, в общем объёме показатели уступают допандемийному 2019 году. При этом доля российского продукта у ведущих туроператоров выросла с 20% до 70-80%.

Ранее исполнительный директор АТОР назвала ориентировочные сроки возобновления прямого авиасообщения с курортами Египта.

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