Отдыхающих в Турции и Танзании российских туристов вернут на родину до 1 мая

Организованных российских туристов, которые находятся в Турции и Танзании, вывезут в РФ до 1 мая. Об этом на пресс-конференции НСН рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Она отметила, что по оценке АТОР, в настоящее время в Танзании находятся порядка 6 тысяч россиян, а в Турции - более 50 тысяч.

Ломидзе указала, что период с 15 апреля по 1 мая - это две недели, что является самым продолжительным периодом отдыха, как для тех, кто едет в Танзанию, так и для выбравших Турцию. Поэтому домой к майским праздникам вернутся все, кто уехал в эти страны до ограничения авиасообщения.

Ранее Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, сообщает телеканал «360». По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, именно из Турции россияне привозят новые штаммы коронавируса.

