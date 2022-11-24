29.11.2022 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг заслуженного врача России, врача-эпидемиолога, академика РАН Геннадия Онищенко на тему: «На смену COVID-19. Почему в России растет число случаев заражения свиным гриппом»

Врачи-инфекционисты заявляют, что в России растет число случаев заражения свиным гриппом. Он гораздо заразнее COVID-19, а также может поспособствовать развитию ряда опасных осложнений, как и в случае с постковидным синдромом. Департамент здравоохранения Москвы также отмечает рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в столице как среди взрослых, так и среди детей. Причем варианты штаммов гриппа, выявленные в этом году, отличаются от тех, что циркулировали в предыдущих эпидсезонах. Большую долю составляет именно штамм гриппа А (H1N1, или свиной грипп). Специалисты предупреждают, что отличить свиной грипп от обычного невозможно по симптоматике.

Чем опасен свиной грипп и почему он сегодня преобладает в России?

Кто более подвержен заражению свиным гриппом?

Есть ли отличительные черты свиного гриппа по симптоматике?

Какова на сегодняшний день ситуация по заболеваемости COVID-19 в России и мире?

Почему в пику сезонных заболеваний Гриппа и ОРВИ - COVID-19 отступил?

Какова сегодня статистика по вакцинации от гриппа?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

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